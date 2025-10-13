Rubriques

Un recul des prix observé en septembre

Selon Togo Matin, paru lundi, les prix à la consommation ont reculé de 1,7 % au mois de septembre. Une baisse notable qui pourrait offrir un répit temporaire aux ménages, confrontés depuis des mois à la pression inflationniste.

Vers une accalmie inflationniste ? © republicoftogo.com

Mais s’agit-il d’un simple ajustement ponctuel ou du début d’une tendance durable à la baisse de l’inflation ? Les analystes restent prudents, faute de données consolidées sur les mois à venir.

Pour l’instant, cette évolution représente un signal encourageant, alors que le pouvoir d’achat reste un sujet de préoccupation majeure pour de nombreux foyers togolais.

