Le Togo lance le sprint final sur le marché UMOA

Selon le journal Togo Matin paru vendredi, le pays compte mobiliser 100 milliards de Fcfa d’ici décembre 2025 sur le marché financier régional de l’UMOA.

Plusieurs émissions sont prévues d'ici la fin de l'année © republicoftogo.com

Ces opérations, pilotées par le Trésor public visent à boucler les besoins de financement inscrits au budget de l’exercice en cours. 

Elles sont menées dans le cadre habituel de la gestion active de la dette publique, à travers des émissions d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et de Bons Assimilables du Trésor (BAT).

Le recours au marché régional reste un levier privilégié par les États ouest-africains pour financer leur budget, face à des conditions internationales de plus en plus resserrées.

Accréditation des ambassadeurs britanniques, philippins et italiens

Le président de la République togolaise a reçu, mercredi dernier, les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s’agit des représentants de la Grande-Bretagne, des Philippines et de l’Italie, désormais officiellement accrédités auprès du Togo.

Le premier gouvernement de la Ve République dévoilé

Le suspense a pris fin. Après plus de cinq mois d’attente, le premier gouvernement de la Ve République a été dévoilé mercredi soir. Ce jeudi, La Nouvelle Tribune publie l’intégralité de la liste des ministres nommés par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

