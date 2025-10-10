Le Togo lance le sprint final sur le marché UMOA

Selon le journal Togo Matin paru vendredi, le pays compte mobiliser 100 milliards de Fcfa d’ici décembre 2025 sur le marché financier régional de l’UMOA.

Ces opérations, pilotées par le Trésor public visent à boucler les besoins de financement inscrits au budget de l’exercice en cours.

Elles sont menées dans le cadre habituel de la gestion active de la dette publique, à travers des émissions d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et de Bons Assimilables du Trésor (BAT).

Le recours au marché régional reste un levier privilégié par les États ouest-africains pour financer leur budget, face à des conditions internationales de plus en plus resserrées.