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La reine des stouts toujours très populaire

Vous aimez la bière Guinness ? Ça tombe bien. La Brasserie BB vient de fixer un nouveau prix : 1000 Fcfa. Même goût, mais moins cher, assure une publicité parue vendredi dans Eco & Finances. Guinness est produit sous licence au Togo.

Malt torréfié, orge grillé : les secrets de la Guinness © republicoftogo.com

Vous aimez la bière Guinness ? Ça tombe bien. La Brasserie BB vient de fixer un nouveau prix : 1000 Fcfa. Même goût, mais moins cher, assure une publicité parue vendredi dans Eco & Finances. Guinness est produit sous licence au Togo.

Née à la brasserie Arthur Guinness, près de la porte St James de Dublin, Guinness est un stout, cette bière brune presque noire à fermentation haute, issue des bières Porter popularisées à Londres au XVIIIe siècle. Sa couleur caractéristique provient de malts hautement torréfiés et de grains d'orge grillés.

La version produite localement n'a rien d'une simple copie : la Guinness brassée par BB Lomé a été plusieurs fois primée par la League of Excellence de Guinness, qui évalue chaque année la qualité de la bière produite sur les 54 sites de brassage à travers le monde, Afrique, Asie, Amériques, Europe et Pacifique. 

BB Lomé a notamment décroché la première place mondiale en 2010 et en 2017, un exploit d'autant plus remarquable que le Togo compte parmi les plus grands amateurs de cette bière sur le continent.

Information additionnelle

Eco & Finances N°602.pdf

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