La TVT et deux radios publiques changent de direction

D’importants changements viennent d’être opérés à la direction de plusieurs médias publics, dont la Télévision (TVT), Radio Lomé et Radio Kara.

Une réorganisation pour davantage de qualité © republicoftogo.com

Ces trois organes, parmi les plus suivis du pays, constituent des canaux stratégiques d’information et de communication pour les populations togolaises. Les nouvelles nominations s’inscrivent dans une volonté de renforcement de la gouvernance médiatique et d’adaptation aux nouveaux défis de l’information publique, indique vendredi Le Dialogue.

