Prestations sociales : la CRT dépense plus qu’elle ne collecte

Le premier semestre 2025 a révélé à la fois la générosité et la fragilité de la Caisse de Retraites du Togo (CRT), rapporte Togo Matin vendredi.

Préserver l’équilibre financier des retraites, une urgence nationale © republicoftogo.com

Selon le bilan publié, l’institution a déboursé plus de 26,2 milliards de Fcfa en prestations sociales au profit de ses affiliés. En face, les recettes globales n’ont atteint que 24,5 milliards, laissant apparaître un déficit de près de 2 milliards.

Ce déséquilibre financier, qui reflète la montée des charges sociales face à des recettes limitées, met en évidence les défis structurels de la caisse en matière de soutenabilité.

Les autorités de tutelle et les gestionnaires de la CRT devront envisager des réformes et mesures correctives pour préserver la viabilité du système de retraite, dans un contexte de pressions croissantes liées à l’évolution démographique et à l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

