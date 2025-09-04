Un accord entre Ecobank et les commissionnaires en douane

La filiale togolaise du groupe bancaire Ecobank a conclu un accord de partenariat avec l’Union professionnelle des commissionnaires agréés en douane (UPRAD), rapporte Eco & Finances jeudi.

Cet accord vise à soutenir les membres de l’UPRAD dans l’optimisation de leurs activités et à renforcer leur capacité à relever les défis économiques du pays.

Par cette collaboration, Ecobank Togo confirme son engagement à accompagner les acteurs clés du commerce et de la logistique dans la dynamique de développement national.