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Le budget 2027 au menu de la deuxième session de l'Assemblée

La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale sera consacrée à l'examen du budget 2027, indique Waraa.

Le projet de loi n'a pas encore été adopté © republicoftogo.com

La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale sera consacrée à l'examen du budget 2027, indique Waraa.

Le projet de loi n'a pas encore été soumis aux députés. Ils disposeront de trois mois pour l'examiner et l'approuver.

Le texte devra être voté au plus tard le 31 décembre.

Information additionnelle

Waraa N°580.pdf

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