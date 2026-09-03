Le cash résiste toujours au Togo

Le mobile money s'impose progressivement, mais le cash reste au cœur des usages, souligne la Commission bancaire de l'UEMOA dans un rapport publié jeudi par L'Économiste.

Au Togo, comme ailleurs dans la région, le mobile money connaît un franc succès, à la grande joie des opérateurs téléphoniques, premiers bénéficiaires de cette dynamique. Portée par une adoption croissante des services financiers digitaux, cette évolution témoigne d'une transformation progressive des habitudes de paiement des populations.

Toutefois, le rapport de la Commission bancaire rappelle que le paiement en espèces demeure largement ancré dans les pratiques quotidiennes, illustrant la coexistence, pour l'instant durable, entre finance numérique et transactions traditionnelles.