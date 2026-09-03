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Réforme constitutionnelle : UNIR rassure sur sa légitimité

Le parti au pouvoir, UNIR, apporte une nouvelle lecture de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la Cédéao sur la réforme constitutionnelle de 2024.

Un débat qui tourne en rond © republicoftogo.com

Le parti au pouvoir, UNIR, apporte une nouvelle lecture de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la Cédéao sur la réforme constitutionnelle de 2024.

Pour Kanka-Malik Natchaba, cet arrêt ne remet pas en cause l'ordre constitutionnel en vigueur au Togo. Une position qui vient contredire les interprétations avancées par certains acteurs de l'opposition, qui voyaient dans cette décision juridictionnelle une remise en question de la légitimité des institutions issues de la réforme de 2024.

Cette clarification intervient alors que le débat autour de l'arrêt de la juridiction communautaire continue d'alimenter les échanges politiques, entre partisans du pouvoir et voix critiques de l'opposition, chacun cherchant à s'appuyer sur cette décision pour étayer sa lecture de la situation institutionnelle du pays, explique Waraa paru jeudi.

Information additionnelle

Waraa N°575.pdf

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