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Un secteur sous pression

Le classement bancaire togolais pour l'année 2025 ne raconte pas seulement une bataille de bilans. Il met surtout en lumière dix dirigeants qui pilotent les établissements les plus puissants d'un marché devenu plus vaste, plus concurrentiel et surtout beaucoup plus risqué, écrit L'Économiste.

Les photos des grands banquiers publiées par L'Economiste © DR

Le classement bancaire togolais pour l'année 2025 ne raconte pas seulement une bataille de bilans. Il met surtout en lumière dix dirigeants qui pilotent les établissements les plus puissants d'un marché devenu plus vaste, plus concurrentiel et surtout beaucoup plus risqué, écrit L'Économiste.

Guy-Martial Awona chez Orabank, Estelle Fafa Akue-Koman chez Ecobank, Alassane Kaboré chez Coris, ou encore Simplice Toyi Assih à l'UTB évoluent désormais dans un secteur où la seule croissance des actifs ne suffit plus à garantir la performance. Le coût du risque a explosé, tandis que la rentabilité globale du secteur est tombée dans le rouge.

Cette évolution traduit un environnement bancaire de plus en plus exigeant, où les dirigeants doivent désormais conjuguer expansion commerciale et gestion prudente des risques, dans un marché togolais en pleine mutation, marqué par une concurrence accrue et des défis structurels persistants.

Information additionnelle

L'Economiste N°921.pdf

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