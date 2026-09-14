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Le choc pétrolier mondial rattrape le portefeuille des Togolais

« Le Togo face au choc pétrolier mondial ». C'est le titre choisi lundi par Togo Réveil pour évoquer la nouvelle hausse des prix des carburants.

Pas d'issue dans l'immédiat aux tensions au Moyen Orient © republicoftogo.com

« Le Togo face au choc pétrolier mondial ». C'est le titre choisi lundi par Togo Réveil pour évoquer la nouvelle hausse des prix des carburants intervenue le 11 septembre, conséquence directe de la flambée des cours mondiaux du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient.

Le journal souligne que le gouvernement n'avait, dans ce contexte, guère d'autre choix que d'ajuster les prix à la pompe.

Malgré cette hausse, l'État continue de subventionner les produits pétroliers afin d'amortir, en partie, l'impact des cours internationaux sur le pouvoir d'achat des ménages.

Information additionnelle

Togo Réveil N°677.pdf

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