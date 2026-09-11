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Moscou étend son réseau de Maisons russes en Afrique

Rossotrudnitchestvo, l'agence fédérale russe chargée de la coopération internationale, humanitaire et de la diplomatie culturelle à l'étranger, a annoncé l'ouverture prochaine de « Maisons russes » dans huit pays africains, dont le Togo.

Diplomatie culturelle © republicoftogo.com

Rossotrudnitchestvo, l'agence fédérale russe chargée de la coopération internationale, humanitaire et de la diplomatie culturelle à l'étranger, a annoncé l'ouverture prochaine de « Maisons russes » dans huit pays africains, dont le Togo, aux côtés de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Mali, du Kenya, de Madagascar, de São Tomé-et-Príncipe et de la Sierra Leone. L’information est publiée vendredi dans L’Union.

Ces centres culturels, présents dans plusieurs pays du continent, ont officiellement pour mission de favoriser l'apprentissage de la langue russe, les partenariats universitaires, les échanges scientifiques et culturels, ainsi que les projections de films. Ils s'appuient généralement sur des organisations locales déjà existantes, labellisées et supervisées dans le cadre de ce dispositif.

Ces structures constituent l'un des principaux instruments du soft power moscovite en Afrique, un rôle assumé par Rossotrudnitchestvo elle-même, mais que l'Union européenne, qui a placé l'agence sous sanctions depuis juillet 2022, décrit plutôt comme l'un des vecteurs étatiques de projection d'influence, voire de désinformation russe. Une stratégie d'influence culturelle comparable, dans ses ressorts, à celle déployée par la Chine à travers son réseau mondial d'Instituts Confucius.

Information additionnelle

L'Union N°1991.pdf

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