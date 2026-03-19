Le FNFI trace sa nouvelle trajectoire

Le Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) se dote d'une nouvelle feuille de route, orientée vers la consolidation de ses acquis et le renforcement de son impact social, rapporte Waraa dans son édition de jeudi.

Créé en 2012, le FNFI est l'instrument national de mise en œuvre de la politique d'inclusion financière au Togo. Il a pour mission de faciliter l'accès des populations vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes à faibles revenus, aux services financiers de base : crédit, épargne et assurance.

À travers ses principaux programmes, le FNFI a permis à des centaines de milliers de Togolais d'accéder à des financements pour développer leurs activités génératrices de revenus et améliorer leurs conditions de vie.

Cette nouvelle feuille de route confirme la volonté des autorités de faire de l'inclusion financière un levier stratégique du développement économique et social.