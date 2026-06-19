Le Fonds souverain saoudien mobilise à Rome
Faure Gnassingbé a participé le 18 juinà Rome au FII PRIORITY Europe, une rencontre organisée par le Fonds souverain d’Arabie Saoudite (PIF).
Faure Gnassingbé a participé le 18 juin à Rome au FII PRIORITY Europe, une rencontre organisée par le Fonds souverain d’Arabie Saoudite (PIF).
Les participants ont discuté des mécanismes de financement de la réindustrialisation, des chaînes d’approvisionnement résilientes et la transformation de la main-d’œuvre dans une économie axée sur l’intelligence artificielle, indique Togo Matin.
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