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Open Sky africain : on n'y est pas encore

Voyager entre deux pays africains coûte souvent plus cher et prend plus de temps que de rejoindre l'Europe ou l'Asie.

Tarifs encore prohibitifs © republicoftogo.com

Voyager entre deux pays africains coûte souvent plus cher et prend plus de temps que de rejoindre l'Europe ou l'Asie.

Ce paradoxe, dénoncé depuis des années par les acteurs du secteur, était au cœur des débats de la première Convention et Exposition africaines du transport aérien, qui s'est tenue récemment à Lomé.

Décideurs politiques et professionnels du secteur aérien s'y sont retrouvés pour multiplier les initiatives destinées à lever les obstacles qui freinent encore la mobilité sur le continent : coûts élevés des billets, fragmentation des espaces aériens, taxes et redevances excessives, visas … Les détails sont à lire jeudi dans Waraa.

Information additionnelle

Waraa N°565.pdf

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