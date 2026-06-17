Marge de progression

Le Port autonome de Lomé (PAL) figure à la 35e place du classement 2025 des ports à conteneurs les plus performants d'Afrique, selon Togo Matin.

Sur le continent, le leadership revient au port de Tanger au Maroc, qui confirme sa position de référence du transport maritime africain.

Si ce classement illustre la place du PAL parmi les acteurs portuaires africains, il souligne également les marges de progression dont dispose le port togolais pour renforcer sa compétitivité et consolider son rôle de plateforme logistique régionale de référence pour les pays enclavés de l'hinterland.