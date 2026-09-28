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Le grand retour

Taxi FM est de retour. La station privée a repris sa diffusion le 25 septembre, après de longs mois d'interruption, depuis de nouveaux studios installés à Bè Centre, à Lomé. Elle s'appuie également sur un nouveau management, rapporte Nouvelle Opinion.

Nouveaux studios, nouveaux programmes © republicoftogo.com

Taxi FM est de retour. La station privée a repris sa diffusion le 25 septembre, après de longs mois d'interruption, depuis de nouveaux studios installés à Bè Centre, à Lomé. Elle s'appuie également sur un nouveau management, rapporte Nouvelle Opinion.

C'est Arimiyao Tchagnao, ancien président du Conseil national des patrons de presse (Conapp) et directeur de publication du journal, qui prend les commandes de la station.

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Nouvelle Opinion N°975.pdf

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