Le littoral reprend ses droits

Selon Waraa paru jeudi, les procédures engagées contre les bars et commerces installés illégalement le long de la plage du Golfe 1 à Lomé entrent dans leur phase décisive.

Après plus d'un an de mises en demeure, de concertations et de délais successifs accordés, les autorités municipales affichent leur ferme intention de libérer le littoral de toutes les occupations illégales. Un bras de fer qui semble toucher à sa fin.