Rubriques

Tendances:
Médias

Le littoral reprend ses droits

Selon Waraa paru jeudi, les procédures engagées contre les bars et commerces installés illégalement le long de la plage du Golfe 1 à Lomé entrent dans leur phase décisiv

La plage dec Lomé dans sa version originale © republicoftogo.com

Selon Waraa paru jeudi, les procédures engagées contre les bars et commerces installés illégalement le long de la plage du Golfe 1 à Lomé entrent dans leur phase décisive.

Après plus d'un an de mises en demeure, de concertations et de délais successifs accordés, les autorités municipales affichent leur ferme intention de libérer le littoral de toutes les occupations illégales. Un bras de fer qui semble toucher à sa fin.

Information additionnelle

Waraa N°551.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une prise de participation de 6,5 millions d'euros au capital du fonds Saviu II, dédié au financement des start-up technologiques en Afrique de l'Ouest et du Centre francophone, annonce Togo Matin paru mercredi.

Désinformation made in Togo

Désinformation made in Togo

Un obscur site d'information togolais, « Togo Times », a publié mardi un article affirmant que la centrale nucléaire israélienne de Dimona aurait été touchée par plusieurs missiles balistiques iraniens, provoquant des dégâts et des « fuites radioactives potentielles ».

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.