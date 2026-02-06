Le métier d’enseignant en voie de revalorisation

Pilier essentiel du développement, l’enseignement constitue un moteur de croissance, de réduction de la pauvreté et de progrès social. Au Togo, où l’éducation est reconnue comme un droit fondamental, la promotion du métier d’enseignant apparaît comme une priorité nationale.

Dans son édition de vendredi, Togo Matin souligne les efforts engagés ces dernières années par le gouvernement pour redonner toute sa noblesse à la profession. Recrutements réguliers, amélioration progressive des conditions de travail et renforcement de la formation figurent parmi les principales actions menées.

Selon le quotidien, l’enseignant se trouve désormais au cœur de la stratégie éducative, dans une vision de développement fondée sur le renforcement du capital humain et la construction d’un Togo plus équitable et performant.