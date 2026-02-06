Rubriques

Tendances:
Médias

Le métier d’enseignant en voie de revalorisation

Pilier essentiel du développement, l’enseignement constitue un moteur de croissance, de réduction de la pauvreté et de progrès social. Au Togo, où l’éducation est reconnue comme un droit fondamental, la promotion du métier d’enseignant apparaît comme une priorité nationale.

Dévoués à la tâche © republicoftogo.com

Pilier essentiel du développement, l’enseignement constitue un moteur de croissance, de réduction de la pauvreté et de progrès social. Au Togo, où l’éducation est reconnue comme un droit fondamental, la promotion du métier d’enseignant apparaît comme une priorité nationale.

Dans son édition de vendredi, Togo Matin souligne les efforts engagés ces dernières années par le gouvernement pour redonner toute sa noblesse à la profession. Recrutements réguliers, amélioration progressive des conditions de travail et renforcement de la formation figurent parmi les principales actions menées.

Selon le quotidien, l’enseignant se trouve désormais au cœur de la stratégie éducative, dans une vision de développement fondée sur le renforcement du capital humain et la construction d’un Togo plus équitable et performant.

Information additionnelle

Togo Matin N°1564.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Trois noms en lice pour remplacer Nibombé Daré

Trois noms en lice pour remplacer Nibombé Daré

La succession de Nibombé Daré à la tête des Éperviers alimente les spéculations. Selon La Nouvelle Tribune, parue jeudi, plusieurs noms circulent dans les couloirs de la Fédération Togolaise de Football (FTF).

Transformation du paysage médiatique

Transformation du paysage médiatique

La ministre de la Communication, Florence Yawa Kouigan, a rencontré cette semaine les journalistes et les responsables des médias, indique Waraa paru jeudi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.