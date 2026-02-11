Rubriques

Le ministre de la Sécurité au contact des forces sur le terrain

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba, a effectué vendredi dernier une tournée dans les préfectures de la Kozah, de Doufelgou et de la Kéran, au nord du Togo.

Calixte Batossie Madjoulba © republicoftogo.com

Selon le journal Le Messager paru mercredi, cette visite s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité au plus près des réalités locales.

Au cours de son déplacement, le ministre a visité plusieurs commissariats de police et brigades de gendarmerie. L’objectif était d’évaluer les conditions de travail, de s’enquérir des besoins des agents et de réaffirmer l’engagement des autorités à consolider la sécurité dans ces zones.

Mieux vaut tard que jamais : SUNU Bank adopte Visa

Mieux vaut tard que jamais : SUNU Bank adopte Visa

C’est une annonce qui ne passe pas inaperçue. SUNU Bank Togo a rejoint le réseau Visa, permettant désormais à ses clients d’effectuer des paiements via des cartes acceptées à l’international. L’information est rapportée mercredi par le journal Dounia.

Sécurité alimentaire

Sécurité alimentaire

L’agriculture demeure un pilier essentiel de l’économie du pays. Selon le quotidien Togo Matin paru mercredi, le secteur emploie près de 60 % de la population active et contribue à 40 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui en fait un instrument majeur de lutte contre la pauvreté et un vecteur d’autosuffisance alimentaire.

L’islam s’enracine progressivement

L’islam s’enracine progressivement

Le Togo, pays à majorité chrétienne et animiste, voit néanmoins l’islam poursuivre sa progression, avec la multiplication des lieux de culte à travers le territoire.

