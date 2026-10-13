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Le MMLK veut en finir avec les dépôts sacrificiels sur la voie publique

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) demande aux autorités de prendre des mesures contre les dépôts d'objets sacrificiels sur la voie publique dans le Grand Lomé.

Question d'hygiène © republicoftogo.com

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) demande aux autorités de prendre des mesures contre les dépôts d'objets sacrificiels sur la voie publique dans le Grand Lomé.

L'organisation alerte sur les conséquences de cette pratique pour l'assainissement et le cadre de vie, indique Le Médium paru mardi.

Selon elle, ces dépôts peuvent poser des problèmes d'hygiène, notamment lorsque des restes alimentaires sont abandonnés sur place.

Information additionnelle

Le Médium N°724.pdf

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