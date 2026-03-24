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Le Nigeria prêt à augmenter ses exportations d'électricité vers Lomé

Le Nigeria a exprimé sa volonté d'accroître ses exportations d'électricité vers le Togo, dans un contexte de hausse de la demande énergétique, rapporte Vision d'Afrique.

Plus de mégawatts, plus de lumière © republicoftogo.com

Le Nigeria a exprimé sa volonté d'accroître ses exportations d'électricité vers le Togo, dans un contexte de hausse de la demande énergétique, rapporte Vision d'Afrique.

L'opérateur nigérian, qui fournit déjà environ 75 MW au Togo dans le cadre d'un accord bilatéral, s'est déclaré prêt à augmenter les volumes livrés,  une perspective qui pourrait contribuer significativement à répondre aux besoins croissants en électricité du pays.

Cette coopération énergétique entre les deux pays s'inscrit dans la dynamique d'intégration électrique régionale de l'Afrique de l'Ouest, portée notamment par le Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA/WAPP) dont l'objectif est de constituer un marché commun de l'électricité dans la sous-région.

Pour le Togo, qui investit parallèlement dans ses propres capacités de production - centrale solaire de Blitta (70 MW), mini-grids ruraux et interconnexions régionales - cette offre nigériane représente une opportunité complémentaire pour sécuriser son approvisionnement électrique à court terme.

Information additionnelle

Vision d'Afrique N°516.pdf

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