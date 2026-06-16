Rubriques

Tendances:
Médias

Le Parlement de la Cédéao se réunit à Dakar pour accélérer l'électrification rurale

Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a ouvert une réunion délocalisée à Dakar, consacrée à l'accélération de l'électrification rurale et au soutien du développement des économies rurales dans l'ensemble de la région, indique Le Médium paru mardi.

Mémounatou Ibrahima © Ecowas

Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a ouvert une réunion délocalisée à Dakar, consacrée à l'accélération de l'électrification rurale et au soutien du développement des économies rurales dans l'ensemble de la région, indique Le Médium paru mardi.

Cette initiative intervient dans un contexte où l'accès à l'électricité demeure un défi majeur pour des millions de populations rurales ouest-africaines, freinant leur développement économique et social.

Le Parlement de la Cédéao joue un rôle central dans le processus d'intégration régionale : il examine et adopte les textes législatifs communautaires, contrôle les activités des institutions de l’organisation et représente les citoyens des États membres. Il est actuellement présidé par Mémounatou Ibrahima, une parlementaire togolaise.

Information additionnelle

Le Médium N°707.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Tout est très propre

Tout est très propre

L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) a remis en fin de semaine dernière à Blitta-Gare les prix de son concours « Ménage de la semaine » à quatre citoyens de la commune Blitta 1, distingués pour la propreté exemplaire de leur domicile. Info à lire mardi dans L’Economiste. 

Lomé prend le flambeau du nucléaire africain

Lomé prend le flambeau du nucléaire africain

Après le succès de l'édition 2026 à Kigali, au Rwanda, le sommet africain de l'énergie nucléaire NEISA poursuit sa dynamique et posera ses valises à Lomé pour l'édition 2027, annonce lundi Togo Matin. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.