Le Parlement de la Cédéao se réunit à Dakar pour accélérer l'électrification rurale

Le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a ouvert une réunion délocalisée à Dakar, consacrée à l'accélération de l'électrification rurale et au soutien du développement des économies rurales dans l'ensemble de la région, indique Le Médium paru mardi.

Cette initiative intervient dans un contexte où l'accès à l'électricité demeure un défi majeur pour des millions de populations rurales ouest-africaines, freinant leur développement économique et social.

Le Parlement de la Cédéao joue un rôle central dans le processus d'intégration régionale : il examine et adopte les textes législatifs communautaires, contrôle les activités des institutions de l’organisation et représente les citoyens des États membres. Il est actuellement présidé par Mémounatou Ibrahima, une parlementaire togolaise.