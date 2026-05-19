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La maîtrise des prix, une performance qui dure

La maîtrise des prix se confirme au Togo. En avril 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1%, un niveau identique à celui enregistré en février et mars, poursuivant une tendance baissière continue amorcée depuis décembre 2024.

Stabilité confirmée © republicoftogo.com

La maîtrise des prix se confirme au Togo. En avril 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1%, un niveau identique à celui enregistré en février et mars, poursuivant une tendance baissière continue amorcée depuis décembre 2024.

Ce chiffre se situe très largement en dessous du seuil communautaire de 3% fixé par l'UEMOA, témoignant de la solidité du cadre macroéconomique togolais dans un contexte mondial incertain.

C’est un signal discret mais éloquent de la stabilité économique du pays, souligne mardi Le Médium. 

Information additionnelle

Le Médium N°703.pdf

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