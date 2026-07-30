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Coup de filet de la police

Après plusieurs mois d'enquête, la police a mis fin aux activités d'un réseau spécialisé dans les cambriolages de magasins dans le Grand Lomé.

Nombreux cambriolages © republicoftogo.com

Après plusieurs mois d'enquête, la police a mis fin aux activités d'un réseau spécialisé dans les cambriolages de magasins dans le Grand Lomé.

Un gang baptisé « BELIEVE », opérant en équipes de 4 à 6 individus, avait fait main basse sur le stock de plusieurs commerces (électroménager, alimentaire, textile), rapporte Waraa.

Au moment de leur arrestation, les voleurs s’apprêtaient à quitter le pays. 

Information additionnelle

Waraa N°571.pdf

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