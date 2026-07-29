La cybersécurité, nouveau champ de bataille

Le numérique s'impose dans le quotidien des Togolais. Et avec lui, un nouveau champ de bataille : celui de la cybersécurité. Conscient de l'enjeu, le Togo accélère la cadence, rapporte Le Libéral.

Entre 2021 et 2024, l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) a recensé et traité plus de 333 000 incidents. Un chiffre qui traduit à la fois la multiplication des menaces et le renforcement des capacités du pays à les détecter et à y répondre.

Cette montée en puissance s'explique par la place croissante du digital dans l'économie et l’administration.

Avec la généralisation de l'usage des smartphones, les pirates ont de nombreuses opportunités.