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La cybersécurité, nouveau champ de bataille

Le numérique s'impose dans le quotidien des Togolais. Et avec lui, un nouveau champ de bataille : celui de la cybersécurité. Conscient de l'enjeu, le Togo accélère la cadence, rapporte Le Libéral.

Explosion des incidents © republicoftogo.com

Le numérique s'impose dans le quotidien des Togolais. Et avec lui, un nouveau champ de bataille : celui de la cybersécurité. Conscient de l'enjeu, le Togo accélère la cadence, rapporte Le Libéral.

Entre 2021 et 2024, l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) a recensé et traité plus de 333 000 incidents. Un chiffre qui traduit à la fois la multiplication des menaces et le renforcement des capacités du pays à les détecter et à y répondre.

Cette montée en puissance s'explique par la place croissante du digital dans l'économie et l’administration.

Avec la généralisation de l'usage des smartphones, les pirates ont de nombreuses opportunités. 

Information additionnelle

Le Libéral N°789.pdf

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