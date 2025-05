Le Togo engrange 6,2 milliards FCFA grâce au Guichet Maritime Unique

Le Togo confirme son rôle stratégique dans l’économie maritime régionale.

Selon Eco & Finances, le Guichet Unique des Redevances et Recettes Non Fiscales (GRM), opérationnel depuis octobre 2023, a permis de mobiliser 6,2 milliards FCFA en un an.

Ce chiffre impressionnant est tiré du dernier rapport du Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers, qui salue l’efficacité de ce dispositif.

Le GRM, conçu pour centraliser et sécuriser les flux de recettes non fiscales du secteur maritime, marque un tournant dans la modernisation des procédures portuaires et la transparence financière.

Cette performance renforce la position du Togo comme référence en matière de gouvernance maritime en Afrique de l’Ouest.