Rubriques

Tendances:
Médias

Le Togo félicité par l'ACNOA pour ses avancées olympiques

Le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) a effectué une visite au Togo, l'occasion pour lui de se féliciter des progrès enregistrés par le Comité National Olympique et la Commonwealth Games Association (CNO-CGA-TOGO), dirigé par Deladem Akpaki, indique La Nouvelle Tribune.

Dynamique nationale © republicoftogo.com

Le président de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA) a effectué une visite au Togo, l'occasion pour lui de se féliciter des progrès enregistrés par le Comité National Olympique et la Commonwealth Games Association (CNO-CGA-TOGO), dirigé par Deladem Akpaki, indique La Nouvelle Tribune.

L'ACNOA regroupe les comités olympiques nationaux du continent africain. Sa mission consiste à promouvoir le mouvement olympique en Afrique, à coordonner l'action des différents comités nationaux et à accompagner leur développement, notamment dans la préparation des athlètes aux compétitions continentales et internationales. Elle veille également au respect des valeurs olympiques et soutient la gouvernance sportive dans les pays membres.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°440.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Rebasage en vue

Rebasage en vue

Le Togo envisage un nouveau rebasage de son Produit intérieur brut (PIB), rapporte Togo Matin. L'opération vise à actualiser le mode de calcul de la richesse nationale afin de mieux refléter la structure actuelle de l'économie.

Derniers préparatifs

Derniers préparatifs

Les luttes traditionnelles Evala, l'un des événements culturels les plus emblématiques du Togo, se tiendront cette année du 11 au 18 juillet en pays Kabyè, dans le nord du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.