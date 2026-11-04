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Le Togo lève le pied sur l’endettement intérieur

Le Togo revoit à la baisse ses ambitions sur le marché régional des titres publics. Pour 2026, le pays ne prévoit plus de lever que 396 milliards de Fcfa, contre 463,5 milliards initialement, soit une baisse d’environ 14,6 %. Information à lire mercredi dans Togo Matin.

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Le Togo revoit à la baisse ses ambitions sur le marché régional des titres publics. Pour 2026, le pays ne prévoit plus de lever que 396 milliards de Fcfa, contre 463,5 milliards initialement, soit une baisse d’environ 14,6 %. Information à lire mercredi dans Togo Matin.

Le marché des titres publics de l’UEMOA permet aux États de la zone de se financer en émettant des bons et des obligations du Trésor auprès des banques et des investisseurs de la région.

Cet ajustement intervient après l’adoption, en octobre, de la loi de finances rectificative 2026, qui a légèrement revu à la baisse le budget de l’État et prévoit de mobiliser davantage de financements extérieurs pour poursuivre les projets de développement.

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Togo Matin N°1674.pdf

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