Le Togo parmi les économies les plus dynamiques de la sous-région

La croissance de l'Afrique de l'Ouest devrait atteindre 4,6 % en 2026, selon la Banque africaine de développement (BAD). Les détails sont à lire mardi dans L'Économiste.

Le Togo, de son côté, table sur une croissance nettement supérieure à cette moyenne régionale, autour de 6 %, selon les dernières projections nationales.

Une performance qui placerait le pays parmi les économies les plus dynamiques de la sous-région, aux côtés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Niger.