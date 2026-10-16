Les créations d'entreprises en hausse

Le Togo a enregistré 11 978 nouvelles entreprises entre janvier et septembre 2026, contre 11 099 un an plus tôt sur la même période, soit une progression de 7,9 %.

Ces chiffres émanent du Centre de formalités des entreprises (CFE), et sont repris par Togo Matin.

Le quotidien y voit une reprise de l'initiative entrepreneuriale, après les légers replis observés lors des périodes précédentes.

Le CFE ne précise toutefois pas le nombre d'emplois directs générés par ces créations.