Les créations d'entreprises en hausse
Le Togo a enregistré 11 978 nouvelles entreprises entre janvier et septembre 2026, contre 11 099 un an plus tôt sur la même période, soit une progression de 7,9 %.
Le Togo a enregistré 11 978 nouvelles entreprises entre janvier et septembre 2026, contre 11 099 un an plus tôt sur la même période, soit une progression de 7,9 %.
Ces chiffres émanent du Centre de formalités des entreprises (CFE), et sont repris par Togo Matin.
Le quotidien y voit une reprise de l'initiative entrepreneuriale, après les légers replis observés lors des périodes précédentes.
Le CFE ne précise toutefois pas le nombre d'emplois directs générés par ces créations.
Information additionnelle
Togo Matin N°1666J.pdfTélécharger