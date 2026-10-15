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Monnaie unique : pas pour demain

La perspective d'une monnaie unique au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) reste suspendue à un préalable politique que les États membres ne parviennent pas à réunir.

Un mécanisme difficile à mettre en oeuvre © republicoftogo.com

La perspective d'une monnaie unique au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) reste suspendue à un préalable politique que les États membres ne parviennent pas à réunir.

C'est le constat de l'économiste togolais Kako Nubukpo, commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Pour l'ancien ministre de la Prospective, le projet de monnaie régionale, l'Eco, discuté depuis près de trois décennies, demeure captif d'un manque de volonté partagée entre les capitales ouest-africaines.

Les détails sont à lire jeudi dans La Nouvelle Tribune.

Information additionnelle

La Nouvelle Tribune N°454.pdf

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