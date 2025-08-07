Les exportations textile en hausse

Les exportations de produits textiles du Togo ont connu une forte progression, enregistrant une hausse de plus de 30 %, rapporte Le Messager dans son édition de jeudi.

Cette performance s’explique notamment par l’installation de plusieurs usines sur un parc industriel situé non loin de Lomé.

Ces unités de production, tournées vers l’exportation, fabriquent localement une large gamme de vêtements, dont des T-shirts, robes et jeans destinés aux marchés internationaux.

Le dynamisme de ce secteur s’inscrit dans une stratégie plus large de développement industriel mise en œuvre par les autorités togolaises, avec pour objectif de stimuler la création d’emplois, renforcer les capacités de production locale et diversifier les sources de revenus à l’export.