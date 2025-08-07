Rubriques

Tendances:
Médias

Les exportations textile en hausse

Les exportations de produits textiles du Togo ont connu une forte progression, enregistrant une hausse de plus de 30 %, rapporte Le Messager dans son édition de jeudi.

Développement industriel et création d'emplois © republicoftogo.com

Les exportations de produits textiles du Togo ont connu une forte progression, enregistrant une hausse de plus de 30 %, rapporte Le Messager dans son édition de jeudi.

Cette performance s’explique notamment par l’installation de plusieurs usines sur un parc industriel situé non loin de Lomé.

Ces unités de production, tournées vers l’exportation, fabriquent localement une large gamme de vêtements, dont des T-shirts, robes et jeans destinés aux marchés internationaux.

Le dynamisme de ce secteur s’inscrit dans une stratégie plus large de développement industriel mise en œuvre par les autorités togolaises, avec pour objectif de stimuler la création d’emplois, renforcer les capacités de production locale et diversifier les sources de revenus à l’export.

Information additionnelle

Le Messager N°925.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La formation des enseignants au cœur de la stratégie éducative

La formation des enseignants au cœur de la stratégie éducative

Le Togo a fait de l’éducation une priorité stratégique pour son développement. Une orientation affirmée au plus haut niveau de l’État, sous l’impulsion du président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui considère l’investissement dans le capital humain comme un levier fondamental de transformation sociale et économique.

Faire, c’est bien. Faire savoir, c’est mieux

Faire, c’est bien. Faire savoir, c’est mieux

La communication politique n’est pas un luxe, encore moins un gadget réservé aux grandes puissances. Elle est un levier stratégique, un outil vital, surtout dans un pays comme le Togo où l’accès à l’information reste inégal et parfois filtré, explique Le Médium paru mardi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.