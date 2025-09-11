Rubriques

Tendances:
Médias

Un parcours fait de loyauté et d’expérience

Depuis plus de trente ans, Stanislas Baba occupe une place singulière dans les cercles du pouvoir au Togo.

Stanislas Baba © Emmanuel Pita/republicoftogo.com

Depuis plus de trente ans, Stanislas Baba occupe une place singulière dans les cercles du pouvoir au Togo.

Conseiller spécial du président de la République jusqu’à une date récente, il revient aujourd’hui au premier plan en prenant la tête du Secrétariat général du gouvernement, une fonction stratégique au service de l’exécutif. Waray dresse jeudi son portrait.

Haut fonctionnaire respecté, Stanislas Baba a su s’imposer au fil des décennies comme l’un des rouages essentiels de l’appareil d’État. Ses compétences, sa discrétion et son sens de la loyauté lui ont valu d’être sollicité par plusieurs présidents pour des missions délicates, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la diplomatie et du développement.

À la tête du Secrétariat général, il aura désormais la mission de coordonner l’action gouvernementale, de veiller à la fluidité de l’appareil administratif et d’accompagner la mise en œuvre des grandes réformes en cours. Une tâche exigeante, mais à la mesure d’un homme qui a bâti sa carrière sur la rigueur et la constance.

Information additionnelle

Waraa N°529.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les maires seront élus le 19 septembre

Les maires seront élus le 19 septembre

Selon le journal Le Médium paru ce jour, les nouveaux maires des 117 communes du Togo seront élus le 19 septembre. À la même date, les conseils municipaux seront également mis en place.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.