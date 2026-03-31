Bonne nouvelle pour l'économie togolaise. Les experts tablent sur un taux de croissance de 6,5% pour l'année 2026, un chiffre solide qui confirme la trajectoire positive du pays. Les indicateurs sont au vert, et la dynamique économique reste bien orientée.

Ce résultat encourageant repose sur plusieurs fondamentaux : une gestion budgétaire maîtrisée, des investissements soutenus dans les infrastructures et les services sociaux, et une économie qui continue de diversifier ses moteurs de croissance.

Le Togo mise également sur un environnement régional et international plus stable pour consolider ses acquis et amplifier cette dynamique, souligne Le Médium paru mardi.