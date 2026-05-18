Les leaders méthodistes d'Afrique en conclave à Lomé

Lomé abrite jusqu’à lundi le sommet des présidents de conférence du Conseil méthodiste africain (CMA), une réunion de haut niveau qui rassemble les têtes de l'une des plus importantes institutions protestantes du continent, explique Togo Matin.

Le Conseil méthodiste africain regroupe les Églises méthodistes de nombreux pays africains, coordonnant leur action pastorale, sociale et spirituelle à l'échelle continentale.

Les présidents de conférence, équivalents des responsables nationaux de chaque église membre, se retrouvent périodiquement pour échanger sur les grandes orientations de la communauté méthodiste africaine, les défis auxquels elle fait face et les perspectives de coopération entre les différentes branches du mouvement.

Ce type de rencontre est l'occasion d'aborder des questions aussi bien théologiques que sociales : l'engagement des Églises face à la pauvreté, aux conflits, à l'éducation ou encore à la santé des populations africaines.