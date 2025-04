Les prix ont augmenté de 1,8% en mars

D’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et de Démographie (INSEED), cité mardi par Eco & Finances, l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a augmenté de 1,8 % en mars 2025 par rapport à mars 2024.

Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix dans les secteurs des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+7,5 %), des « Restaurants et services d’hébergement » (+1,1 %) et du « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+1,7 %). En revanche, les divisions « Transport » (-1,7 %) et « Loisirs, sport et culture » (-4,8 %) ont enregistré une baisse de leurs indices.