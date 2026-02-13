Rubriques

Tendances:
Médias

Les Togolais de l’extérieur, un atout économique

Estimée à environ 1,5 million de personnes, la diaspora togolaise représente un atout majeur pour le développement du pays, souligne Togo Matin dans sa parution de vendredi.

Une diaspora estimée à 1,5 million de personnes © republicoftogo.com

Estimée à environ 1,5 million de personnes, la diaspora togolaise représente un atout majeur pour le développement du pays, souligne Togo Matin dans sa parution de vendredi.

Selon le quotidien, les Togolais de l’extérieur jouent un rôle déterminant dans le soutien à l’économie nationale, notamment à travers les transferts de fonds, le financement de projets sociaux et des investissements dans les infrastructures.

Face à cette contribution croissante, le gouvernement accorde une attention particulière à la diaspora, perçue comme un partenaire clé dans la stratégie de transformation économique du Togo. Des initiatives sont régulièrement engagées pour renforcer les liens avec ces compatriotes établis à l’étranger et faciliter leur implication dans les projets de développement.

Au-delà des envois de fonds, la diaspora est ainsi appelée à jouer un rôle structurant dans la modernisation du pays.

Information additionnelle

Togo Matin N°1567.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un réseau de faussaires démantelé

Un réseau de faussaires démantelé

La Police a mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans la falsification de cartes nationales d’identité. L’opération, menée le 9 février à Lomé, a permis l’interpellation de deux individus.

Un calendrier, deux spiritualités

Un calendrier, deux spiritualités

Hasard du calendrier, le carême chrétien et le ramadan débutent cette année à la même date, le 18 février, relève Chronique de la Semaine dans sa parution de jeudi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.