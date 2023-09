Les Togolais sont dingues de pastèques

Les Togolais consomment de plus en plus de pastèques. C’est relativement nouveau. La production locale est encore très modeste, mais certains agriculteurs vont bien sent le filon, indique Focus Infos paru ce jour.

Et cerise sur la pastèque, sa consommation est bonne pour la santé.

Elle est est l'un des aliments les plus riches en citrulline, un acide aminé qui augmenterait les protéines des muscles, leur donnant une meilleure tonicité.

Le terme pastèque date du XVIIe siècle et viendrait de l’arabe qui signifie melon.

