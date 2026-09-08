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Dynamique confirmée

L'activité économique a progressé de 3,8 % au premier trimestre 2026, par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), rapportées mardi par Le Médium.

Le prolongement des politiques publiques engagées © republicoftogo.com

L'activité économique a progressé de 3,8 % au premier trimestre 2026, par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), rapportées mardi par Le Médium.

Ce taux de croissance confirme la dynamique positive de l'économie togolaise, portée par les différents secteurs d'activité. 

Il traduit la poursuite des efforts de diversification économique et de consolidation des filières porteuses, dans un contexte régional marqué par des défis persistants, notamment en matière d'approvisionnement énergétique et de fluctuation des cours des matières premières.

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