Aného inaugure « Air Guindooa »

La commune des Lacs 1 a inauguré début septembre un projet original baptisé « Air Guindooa » : un ancien avion réhabilité et installé au carrefour Yessouvito, à Aného.

Selon les sources locales, l'avion commercial utilisé a effectué son dernier vol en 2013.

« Air Guindooa » se veut un espace polyvalent : visites guidées pour les familles, les écoles et les touristes étrangers, mais aussi un lieu pouvant accueillir mariages, anniversaires et autres événements privés.

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