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Liberté de la presse : le Togo grimpe de 24 places dans le classement RSF

C'est une progression qui mérite d'être soulignée. Dans le classement 2026 de Reporters sans frontières (RSF), le Togo gagne 24 places pour se hisser au 97e rang sur 180 pays évalués.

Une progression qui dit quelque chose © republicoftogo.com

C'est une progression qui mérite d'être soulignée. Dans le classement 2026 de Reporters sans frontières (RSF), le Togo gagne 24 places pour se hisser au 97e rang sur 180 pays évalués.

Un bond significatif, qui place le pays dans la première moitié du classement mondial et témoigne d'avancées concrètes en matière de liberté de la presse.

La réalité sur le terrain confirme cette tendance. Le Togo dispose aujourd'hui d'un écosystème médiatique dense et diversifié, journaux, radios, télévisions et sites d'information en ligne se multiplient, couvrant un spectre éditorial large. Et tous ne pratiquent pas la langue de bois. Certains titres n'hésitent pas à critiquer le pouvoir, à interpeller les institutions, à couvrir les sujets qui fâchent.

Surtout, les journalistes ne sont pas envoyés en prison pour leurs opinions, même les plus tranchées. Dans une région où la liberté de la presse est souvent la première victime, ce n'est pas un détail.

Cette 97e place n'est évidemment pas une ligne d'arrivée. Des défis persistent, accès à l'information publique, conditions économiques précaires des rédactions, pressions informelles sur certains médias. Mais la trajectoire est bonne, et le signal envoyé par RSF est clair : le Togo avance dans la bonne direction.

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