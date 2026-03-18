Rubriques

Tendances:
Médias

Lomé au cœur de la conformité africaine en juillet

La rencontre annuelle Compliance & Risk Officers se tiendra les 8 et 9 juillet prochains à Lomé, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

Le rendez-vous que les pros du risque ne manqueront pas © republicoftogo.com

La rencontre annuelle Compliance & Risk Officers se tiendra les 8 et 9 juillet prochains à Lomé, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

Cet événement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la conformité, de la gestion des risques et de l'audit en Afrique. Le pré-lancement de l'événement a eu lieu la semaine dernière à Paris.

Lomé s'impose une fois de plus comme une place forte de la réflexion économique et financière africaine.

Information additionnelle

Togo Matin N°1581.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L'albinisme sort de l'ombre grâce à une cartographie sans précédent

L'albinisme sort de l'ombre grâce à une cartographie sans précédent

Une étude cartographique sans précédent sur la situation des personnes atteintes d'albinisme au Togo vient d'être réalisée par le Centre Africain de Recherche en Épidémiologie et en Santé Publique, avec l'appui financier de la Fondation Pierre Fabre, rapporte L'Union dans son édition de mardi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.