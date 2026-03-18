Lomé au cœur de la conformité africaine en juillet

La rencontre annuelle Compliance & Risk Officers se tiendra les 8 et 9 juillet prochains à Lomé, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

Cet événement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la conformité, de la gestion des risques et de l'audit en Afrique. Le pré-lancement de l'événement a eu lieu la semaine dernière à Paris.

Lomé s'impose une fois de plus comme une place forte de la réflexion économique et financière africaine.