Investissements massifs en zone franche

La zone franche togolaise continue de jouer son rôle de catalyseur économique, à en croire le journal Togo Réveil dans son édition de vendredi. Présentée comme une vitrine d’attractivité pour les investisseurs, elle s’affirme désormais comme un moteur incontournable de transformation industrielle, d’innovation et de création d’emplois durables.

Compétitivité et durabilité © republicoftogo.com

Depuis 2020, 346 milliards de Fcfa ont été injectés dans des projets agréés, soit sous le régime spécifique de la zone franche, soit sous celui du code des investissements, précise le journal. Ce flux massif de capitaux a eu un impact direct sur le marché de l’emploi, avec environ 5 500 postes créés, dans divers secteurs à forte valeur ajoutée.

Selon Togo Réveil, cette dynamique est le fruit d'une politique volontariste basée sur des réformes structurelles, un climat des affaires en amélioration, et la volonté de renforcer la valeur locale dans les chaînes de production. L’objectif est clair : faire du Togo une plateforme compétitive, résolument tournée vers l’avenir et la durabilité.

Ce positionnement stratégique permet au pays de capitaliser sur ses atouts logistiques, notamment le Port Autonome de Lomé, pour attirer des industries exportatrices et développer des filières intégrées.

