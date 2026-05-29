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Lomé se prépare à vibrer au rythme du gospel

Le Palais des Congrès de Lomé accueillera le 5 juillet la neuvième édition de « Élévation », la célébration gospel portée par l'artiste Mawuto Tetey.

Chants de louange © republicoftogo.com

Le Palais des Congrès de Lomé accueillera le 5 juillet la neuvième édition de « Élévation », la célébration gospel portée par l'artiste Mawuto Tetey.

Au programme : chants de louange, moments d'adoration et communion fraternelle, pour une soirée qui se veut plus ambitieuse et plus inspirante que jamais.

Un rendez-vous spirituel incontournable pour tous les amoureux de musique gospel à Lomé. Détails à découvrir vendredi dans Nouvelle Opinion.

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Nouvelle Opinion N°957.pdf

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