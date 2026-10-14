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Marché des titres publics : le Togo vise 80 milliards de FCFA

Le Togo prévoit de mobiliser 80 milliards de Fcfa sur le marché financier régional d'ici la fin de l'année.

Emission d'OAT et de BAT le 16 octobre © republicoftogo.com

Le Togo prévoit de mobiliser 80 milliards de Fcfa sur le marché financier régional d'ici la fin de l'année.

Une nouvelle émission aura lieu le 16 octobre pour lever 25 milliards, par le biais d'obligations assimilables du Trésor (OAT) et de bons assimilables du Trésor (BAT), indique Togo Matin.

Les OAT sont des titres d'emprunt à moyen et long terme, tandis que les BAT sont des titres à court terme. Le Trésor togolais les place auprès des investisseurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour financer son budget.

Information additionnelle

Togo Matin N°1665.pdf

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