Mauvais arguments

‘Dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, c’est le Togo dans son intégrité qui a été attaqué. Et en tant que tel, la mobilisation doit être de mise autour du chef suprême des armées et aux côtés des forces de défense et de sécurité. La paix n’a pas de prix et sans la paix aucune œuvre n’est possible’, écrit mercredi Le Messager.

L’hebdomadaire critique certains politiciens qui utilisent cette attaque terroriste pour tenter de discréditer le pouvoir.