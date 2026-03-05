Rubriques

Tendances:
Médias

Médecine traditionnelle et médecine moderne, le défi de la complémentarité

Les plantes médicinales jouent un rôle crucial dans le système de santé togolais, rapporte L'Economiste.

Plantes ou médicaments ? © republicoftogo.com

Les plantes médicinales jouent un rôle crucial dans le système de santé togolais, rapporte L'Economiste.

Très prisées par les populations, elles constituent souvent le premier recours thérapeutique, notamment dans les zones rurales où l'accès aux soins conventionnels reste limité.

Cependant, leur efficacité ne peut être pleinement garantie sans une complémentarité avec les traitements classiques. Les spécialistes s'accordent à dire que la médecine traditionnelle et la médecine moderne ne doivent pas s'opposer, mais au contraire se compléter pour offrir une prise en charge optimale aux patients.

Un équilibre encore fragile au Togo, où la tentation de substituer les plantes aux médicaments prescrits reste fréquente, avec des risques parfois sous-estimés d'interactions médicamenteuses ou de retard de diagnostic.

L'enjeu est donc double : valoriser ce patrimoine thérapeutique ancestral tout en encadrant mieux son usage, pour en faire un véritable atout de santé publique.

Information additionnelle

L'Economiste N°800.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le littoral reprend ses droits

Le littoral reprend ses droits

Selon Waraa paru jeudi, les procédures engagées contre les bars et commerces installés illégalement le long de la plage du Golfe 1 à Lomé entrent dans leur phase décisiv

6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une prise de participation de 6,5 millions d'euros au capital du fonds Saviu II, dédié au financement des start-up technologiques en Afrique de l'Ouest et du Centre francophone, annonce Togo Matin paru mercredi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.