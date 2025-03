Mission économique togolaise en Chine

Près de 100 opérateurs économiques togolais se rendront en Chine du 13 au 24 mars dans le cadre d’une mission économique visant à renforcer les relations commerciales et explorer de nouvelles opportunités d’affaires. L’information a été révélée ce jour par Togo Matin.

Cette mission est initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo), en collaboration avec l’Association des Entrepreneurs de Hebei. Elle vise à faciliter les échanges entre les entreprises togolaises et chinoises, notamment dans des secteurs clés comme l’importation de pièces détachées, les infrastructures, l’industrie manufacturière et le commerce général.

Située au nord-est de la Chine, la province de Hebei est l’un des moteurs économiques du pays. Bordée par Pékin et Tianjin, elle joue un rôle central dans le développement industriel et commercial de la Chine.

Hebei est connue pour ses zones économiques dynamiques.

Les relations économiques entre le Togo et la Chine se sont intensifiées ces dernières années, avec plusieurs projets d’infrastructures réalisés par des entreprises chinoises au Togo. Cette mission s’inscrit donc dans une dynamique de consolidation des échanges commerciaux, avec un accent mis sur les secteurs stratégiques pour le développement du pays.