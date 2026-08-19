Rubriques

Tendances:
Médias

Moody's relève la note de la BIDC

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), basée à Lomé, a annoncé que l'agence de notation Moody's a relevé sa note d'émetteur à long terme de B2 à B1, assortie d'une perspective stable, rapporte L'Économiste.

Un signal positif pour les investisseurs © republicoftogo.com

La Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), basée à Lomé, a annoncé que l'agence de notation Moody's a relevé sa note d'émetteur à long terme de B2 à B1, assortie d'une perspective stable, rapporte L'Économiste.

Selon le journal, cette décision confirme le renforcement de la situation financière de la Banque, sa résilience, ainsi que son statut grandissant d'institution de financement du développement de premier plan en Afrique de l'Ouest.

Cette amélioration de la notation constitue un signal positif pour les investisseurs et partenaires de la BIDC, dont la mission est de soutenir le développement économique et l'intégration régionale au sein de l'espace communautaire.

Information additionnelle

L'Economiste N°912.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Reconfiguration de la chaîne de commandement

Reconfiguration de la chaîne de commandement

Le Président du Conseil, chef suprême des armées, Faure Gnassingbé, a pris lundi une série de huit décrets redessinant en profondeur la chaîne de commandement militaire, sécuritaire et aéronautique du Togo, rapporte Togo Matin.

Une cérémonie chargée de symboles

Une cérémonie chargée de symboles

La cérémonie de la pierre sacrée, Épé-Ekpé, aura lieu le 3 septembre prochain, annonce L'Économiste. Il s'agit du point culminant du Nouvel An traditionnel du peuple Guin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.